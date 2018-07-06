Париж, 6 июля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Политикой, проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном, недовольны подавляющее большинство жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Odoxa-Dentsu-Consulting для газеты Figaro и радиостанции France Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так, 71% опрошенных жителей страны считают политику действующего главы государства «несправедливой», а 65% участников опроса — «неэффективной».

Отметим, что в опросе, который проводился 4−5 июля, приняли участие 1005 жителей страны в возрасте от 18 лет.

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