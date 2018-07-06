Ла-Пас, 6 июля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. С момента национализации боливийских нефтеперерабатывающих заводов в 2007 году до сегодняшнего дня нефтяной сектор Боливии получил $653 млн инвестиций, сообщает агентство Prensa Latina 6 июля.

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Согласно пресс-релизу государственной нефтяной компании Боливии YPFB, к моменту закрытия налогового периода с апреля 2017 по март 2018 прибыль от переработки нефти составила $35 млн. Это на 100% больше, чем при предыдущих владельцах компании, когда уровень инвестиций достигал $19,1 млн. Такой уровень доходов YPFB стал результатом роста способности переработки существующих в стране заводов. По словам главы компании Оскара Барриги, в настоящее время YPFB на 100% обеспечивает национальный спрос на бензин премиум-класса, авиационное и реактивное топливо. Компания обеспечивает 76% спроса на специальное топливо и 41% на дизельное.

Государственная компания YPFB ответственна за управление сетью переработки нефти в Боливии через эксплуатацию заводов имени Гуальберто Вильярроэля и Гильермо Эльдер Белля, расположенных в городах Кочабамба и Санта-Крус-де-ла-Сьерра соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Боливия и российская компания «Газпром» подписали соглашение о разведке полезных ископаемых и добыче газа на участке Витиакуа.