Москва, 6 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Под конец торгов 5 июля Brent начала сдавать позиции, отступив от локальных максимумов в районе $78,50. В Азии котировки оставались под давлением, но встретили поддержку на уровне $77 и немного приободрились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

drpepperscott230 Нефть

«Цены остаются высокими, но путь наверх дается с большим трудом. Во многом это связано с агрессией Трампа в сторону ОПЕК — американский лидер не устает обвинять картель в искусственном завышении цен и призывает его участников открыть вентили на полную, чтобы спустить цены с небес. Ситуация на этом фронте складывается напряженная. Страны ОПЕК пока не дают конкретной реакции на призывы Трампа, хотя увеличивать производство они будут в любом случае — в соответствии с обновленными условиями сделки», — пояснил эксперт.

В более широком контексте повышательные риски на рынке сейчас преобладают, и связаны они с сокращением мировых поставок. Это, Безусловно, Венесуэла, Ливия, Ангола, Иран, против которого скоро возобновятся санкции. К слову, Тегеран вчера пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который осуществляются поставки из Персидского залива.

«Не стоит забывать и о признаках спада активности в США. На прошлой неделе добыче в Штатах снова осталась без изменений, тогда как запасы неожиданно выросли и подпортили картину. Впрочем, общая тенденция, включая остановку роста числа буровых, говорит о том, что американские сланцевики работают на пределе своих возможностей», — отметил Мащенко.

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