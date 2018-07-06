Вашингтон, 6 июля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В финале чемпионата мира по футболу в России за право стать обладателем титула чемпиона мирового первенства будут бороться сборные Бразилии и Хорватии. Такие прогнозы дал суперкомпьютер одного из американских банков, просчитав около миллиона статистических вариантов развития события матчей плей-офф.

Суперкомпьютер

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Сборная Бразилии имеет 24,9-процентный шанс на победу в чемпионате мира. Её ближайшим преследователем оказалась сборная Франции, шансы которой искусственный интеллект оценил в 15,8%, пишет «Спорт-Экспресс». Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет и Россию в четвертьфинале, и Англию в полуфинале.

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Как сообщало ИА REGNUM, матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. Накануне, 5 июля, российские футболисты уже вылетели в Сочи из Москвы. Хорватские игроки отправились в олимпийскую столицу сразу же после матча 1/8 финала против сборной Дании, который состоялся 1 июля.