Москва, 6 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Рубль слегка укрепился к доллару на торгах 5 июля. Помогла нерешительность самой американской валюты на международных площадках вкупе с высокими ценами на нефть. Пара доллар/рубль, которая в моменте пыталась протестировать уровень 63 рубля, финишировала немногим ниже психологической отметки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Российская валюта продолжает стабильно торговаться в привычном диапазоне, не решаясь на более активные движения в том или ином направлении. Текущая консолидация, которая сосредоточена вокруг отметки 63 рубля, объясняется наличием противодействующих факторов. С одной стороны, доллар начал подавать сигналы истощения импульса в русле бычьего тренда, что при крепких ценах на нефть сдерживает давление на нашу валюты. С другой стороны, есть общая напряженная атмосфера в сегменте рисковых активов в целом и на развивающихся рынках в целом, и это подавляет попытки укрепления рубля», — пояснил эксперт.

Сегодня, 6 июля, США вводят пошлины на импорт товаров из Китая. Пекин пообещал тут же ответить зеркальными мерами. Добавим сюда попытки Трампа надавить на ОПЕК и котировки нефти, а также грядущую статистику по американскому рынку занятости, и складывается картина, предполагающая настороженный настрой в отношении рисковых активов, включая рубль.

«Учитывая вечернее ослабление Brent и продолжение снижения 6 июля утром, «россиянин»! с большой долей вероятности сегодня откроет торги не в лучшем расположении духа. А значит, у доллара есть все шансы на закрытие недели выше уровня 63 рубля», — полагает Ковалев.

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