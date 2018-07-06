Джакарта, 6 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Индонезии выпустили более 29 тысяч виз для тех, кто совершит хадж, религиозное паломничество в Мекку, сообщает Antaranews.

Al Jazeera English Паломники. Хадж

Хадж — это обязательное паломничество, совершающееся верующими, которые обладают материальными и физическими возможностями посетить святые земли Мекки и Медины.

«В общей сложности зарегистрировано 29 тысяч индонезийских паломников, что эквивалентно 75 группам», — заявил замдиректора отдела документации Министерства по делам религий Насрулла Джассам в Джакарте в пятницу, 6 июля.

По его словам, Министерство по делам религий продолжает сотрудничать с посольством Саудовской Аравии для ускорения процесса получения виз. На сегодняшний день в среднем 8000 виз выпускаются каждый день.

Насрулла Джассам надеется, что двухнедельная виза будет выдана всем индонезийским паломникам. В общей сложности больше 170 тысяч индонезийцев подали документы для получения визы.

Первая группа индонезийских паломников отправится в Саудовскую Аравию 17 июля 2018 года.