Пермь, 6 июля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Студенты Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) обратились к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с просьбой не сливать их учебное заведение с Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ), сообщает 6 июля ИА «Красная весна».

ИА REGNUM Здание Пермской государственной фармацевтической академии

Поводом к обращению послужили публикации в ряде СМИ относительно вероятности подобного факта.

Как отмечается в некоторых публикациях, лоббистом подобного слияния выступает ректор ПГМУ Ирина Корюкина, желающая за счет ПГФА решить проблемы подконтрольного ей учебного заведения.

Обращение к губернатору подписали 680 студентов ПГФА, копии будет переданы как в администрацию главы региона, так и в Министерство здравоохранения России.

Напомним, это уже не первая попытка объединить ПГФА и ПГМУ, прежде данный процесс также был начат по инициативе Корюкиной, но он не удался по причине массового возмущения как общественности края, так и студентов.