Москва, 6 июля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении новые поправки в налоговое и таможенное законодательство. Согласно этим поправкам, акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены, а правительство получит право вводить дополнительные таможенные пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов. Когда эти поправки вступят в силу, акцизы на бензин и дизельное топливо понизятся на 31% для каждого из видов моторного топлива. Принятое решение нацелено, безусловно, на то, чтобы не допустить дальнейшего неконтролируемого роста розничных цен на бензин и последующих социальных протестов (а вероятность последних значительно повышается на фоне непопулярных решений правительства в виде повышения пенсионного возраста и повышения базовой ставки НДС с 2019 года), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«С точки зрения рядового потребителя, решение Госдумы можно считать позитивным. Однако не все так замечательно, как кажется. Одновременно Госдума осуществила налоговый маневр по введению налога на дополнительный доход для ряда нефтяных месторождений. И здесь появляется вероятность, что нефтяные компании просто переложат растущие затраты на конечного потребителя, которым будут, разумеется, потребители продуктов переработки нефти», — пояснила эксперт.

Отношение ко второй инициативе депутатов относительно введения правительством дополнительных экспортных пошлин на нефтепродукты также двойственное. С одной стороны, эта мера поможет увеличить поставки нефтяными компаниями нефтепродуктов на внутренний рынок, что может стать сдерживающим фактором роста цен на бензин, но, с другой стороны, нет никаких гарантий, что нефтяники не начнут практически всю добытую нефть отправлять на экспорт вместо поставок на свои НПЗ. А это может привести к дефициту бензина и дизтоплива, что только подтолкнет цены вверх и нивелирует эффект от снижения акциза.

Поэтому, по её мнению, рано говорить о том, что с принятием указанных поправок в законодательство в процессе роста цен на бензин будет поставлена точка. Скорее, это один большой знак вопроса, а на сам вопрос властям придется давать ответ и нефтяникам, и потребителям нефтепродуктов.

«Пока ясно, что обуздать рост цен на бензин у государства, скорее всего, не получится, результатом будет просто некоторое замедление темпов этого роста. Не исключено, что до конца 2018 года 45 рублей за литр бензина АИ-92 населению России все-таки придется увидеть», — высказала свое мнение Мильчакова.

Справка:

Исходя из среднероссийской цены на бензин на АЗС и действующей ставки акциза на бензин в 11 тыс. 892 руб. за тонну, доля акциза в цене бензина составляет 28%. И это только один акциз, без учета НДПИ и других налогов, а в совокупности доля налогов в цене бензина доходит до 40%. По дизельному топливу ставка акциза ниже, чем на бензин (8 258 руб. за тонну), и доля акциза в цене дизтоплива составляет 19%. Новые акцизы, которые составят 8 213 руб. за тонну бензина и 5 665 руб. за тонну дизтоплива, помогут снизить долю этих налогов в цене с 28 до 19% по бензину и с 19 до 13% по дизтопливу.

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