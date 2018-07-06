Барабинск, Новосибирская область, 6 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области направляет в город Барабинск специалистов для проверки дома на улице Льва Толстого, куда переселили людей из аварийного жилья. Этот дом, введённый в эксплуатацию в 2014 году, оказался некачественным, а жители так и вовсе называют его аварийным.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июля, в правительстве Новосибирской области, квартиры в доме №18 по улице Льва Толстого администрация Барабинска приобрела в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселившись, жильцы начали жаловаться на качество дома. Жалобы направлялись застройщику, который должен был устранить недостатки в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Однако местонахождение застройщика до сих пор неизвестно. Поэтому устранением недостатков вынуждена заниматься управляющая организация МУП ЖКХ города.

А что касается застройщика, по данным областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, администрация Барабинска подала исковое заявление в Арбитражный суд. Вынесено решение обязать застройщика устранить все замечания по данному дому.

Как уточнили в облправительстве, сейчас ведутся работы по переустройству фасада дома на вентилируемый. Заделываются швы, утепляются оконные блоки. Также необходимо переустройство системы канализации.

«Все эти работы по данному дому планируется выполнить в 2018 году», — сказал начальник управления жилищной политики и развития ЖКХ профильного министерства Андрей Михайлов.

Он уточнил, что часть работ по проблемному дому уже выполнена. Например, отремонтирована отмостка дома, отдушины подвального помещения приведены в соответствие с нормативными требованиями, заменена входная дверь в подъезд и так далее.

Специалисты, выехавшие в Барабинск, проведут дополнительное обследование фундамента многоквартирного дома.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичная ситуация произошла в Амурской области. Там жителей посёлка Бурея переселили из старых аварийных домов в новые аварийные дома. Люди обращаются в различные инстанции, однако толку пока нет.

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