Киев, 6 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Электрические заправки будут созданы на Украине, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 6 июля «Укринформ».

Зарядка электромобиля

По его словам, «суперзаправки» появятся на федеральных трассах через каждые 100−150 км. Мощность новых электрозаправок составит от 50 до 150 кВт. Строительством займется одна частная и одна государственная компания, проект будет завершен в 2019 году.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности главы «Укравтодора» СлавомирНовак заявил, что электромобили являются «угрозой» для украинских дорог. По мнению Новака, фонд «Укравтодора» наполняется благодаря акцизам на бензин и дизель. Если же жители Украины массово перейдут на электрическое топливо, то пополнять бюджет для ремонта дорог будет неоткуда.