Москва, 6 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В результате хакерской атаки на московский «ПИР Банк» с корреспондентского счета кредитного учреждения в ЦБ РФ было похищено более 58 млн рублей, сообщает 6 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.

TheDigitalArtist Хакер

По словам одного из них, атака была совершена в ночь на 4 июля, этот факт изданию подтвердили в Центробанке, а также о ней рассказала председатель правления «ПИР Банка» Ольга Колосова. Она отметила, что вывод части похищенных средств удалось остановить, однако большая часть потеряна безвозвратно. При этом в настоящий момент оценить размер хищения сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае хакерская группа Cobalt совершила две кибератаки на ведущие банки России и СНГ. Так, в первом случае злоумышленники разослали банкам фишинговые письма от имени известной антивирусной компании, во втором — письма от имени Центрального Европейского банка.

Читайте подробнее: Хакеры Cobalt атаковали крупнейшие банки России и СНГ

Отметим, ранее ЦБ обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры сообщать о хакерских атаках — несанкционированных переводах денежных средств, несанкционированном доступе к устройству, DDoS-атаках, а также подборе паролей и фишинге.

А также: Банкам вменили в обязанность сообщать в ЦБ о хакерских атаках