Бангкок, 6 июля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли во время крушения двух судов у берегов таиландского острова Пхукет, их тела обнаружены во время поисковой операции, передает 6 июля агентство France-Presse со ссылкой на власти страны.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

По данным источника, за истекшие сутки спасателям удалось извлечь из воды живыми 51 пассажира, часть из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, на обоих судах находились 130 человек, большинство из которых — граждане Китая и России.

Ранее к поискам пропавших без вести подключилась группа водолазов. Они обследуют лодку на предмет затонувших внутри нее.