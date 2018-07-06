Москва, 6 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Парки Москвы ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июня, подготовили праздничную программу. Бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения пройдут в 16 столичных парках, сообщается на портале мэра Москвы.

Шмитц-Виденбрюк. Семейное фото

В частности, развлекательные мероприятия пройдут в «Сокольниках», «Зарядье», саду «Эрмитаж», «Царицыне», Бабушкинском и других парках. В Перовском парке состоится ледяное шоу, в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет фестиваль «Московская семья». Всем посетителям парков будут дарить главный символ праздника — ромашки.

Также ко Дню семьи, любви и верности Москву украсили более 600 поздравительных открыток. Они появились остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов. На праздничных открытках изображены покровители семьи и брака — муромский князь Петр и его жена Феврония и символ праздника — ромашки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Праздник отмечают с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, по некоторым данным, в XIII веке прославившихся своей супружеской верностью.

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