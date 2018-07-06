Нью-Йорк, США, 6 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Американской чернокожей активистке Терезе Патрисии Окоумоу, забравшейся в знак протеста против разлучения семей мигрантов на статую Свободы, грозит до полутора лет тюремного заключения. Об этом пишет New York Post.

Эдвард Моран. Открытие статуи Свободы. 1886(фрагмент)

Отмечается, что в суде федеральные прокуроры обвинили 44-летнюю активистку, выступившую против миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, в сопротивлении полиции, незаконном проникновении и нарушении общественного порядка.

Сторона обвинения также подчеркнула, что действия Окоумоу вызвали массовую эвакуацию посетителей острова, где установлена статуя, а также представляли опасность для офицеров полиции Нью-Йорка, которые помогали женщине спуститься с постамента вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стражам порядка удалось после четырёхчасовых переговоров снять забравшуюся на постамент статуи Свободы гражданскую активистку. Чернокожая женщина была в составе группы протестующих.

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