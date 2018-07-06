Бангкок, 6 июля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Власти Таиланда, предпринимающие меры по спасению молодежной сборной по футболу, застрявшей в пещере, заявили, что на спасение подростков у них остается все меньше времени, сообщает 6 июля Associated Press.

В пещере

«Сначала мы думали, что у нас есть достаточно времени на спасение детей, но теперь многое изменилось. Мы ограничены во времени», — заявил один из руководителей спасательной операции.

Напомним, тайская футбольная команда оказалась 23 июня в ловушке: проникнув в пещеру, дети в возрасте от 11 до 16 лет уже не смогли ее покинуть из-за начавшихся проливных дождей.

Спасатели предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы спасти юных футболистов, однако спасательные операции сопряжены с огромным риском, один человек уже погиб, пытаясь оказать помощь детям.