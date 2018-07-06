Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Проведенное специалистами обследование зданий на Камчатке, где жители почувствовали подземные толчки, показало отсутствие жертв и разрушений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Из сообщения следует, что обследование проводилось в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах.

«Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, тревожное сейсмособытие произошло в четверг, 6 июля, около 14 часов по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане в 123 километрах юго-восточнее посёлка Озерновский и на глубине 70 километров. Угроза цунами не объявлялась.