Москва, 6 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. На продукты, в состав которых входят заменители молочного жира, могут почти в два раза повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает 6 июля РБК.

Spiegel.de Молоко

Отмечается, что соответствующее предложение внёс департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ на внутриведомственном совещании 29 июня.

По мнению экспертов, пишет издание, уход от льготной ставки налогообложения (10%) и её повышение до 18−20% может привести к резкому подорожанию недорогих продуктов питания, а также к снижению спроса на сырое молоко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Евразийской экономической комиссией было установлено переходное положение по изменениям в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», который предусматривает нанесение на упаковку сведений о содержании в продукте заменителя молочного жира.

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