Москва, 6 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Уже к 2021 году состав потребительской корзины будет пересмотрен. По крайней мере такие планы есть у Министерства труда РФ, чиновники которого считают, что набор продуктов должен соответствовать нормам здорового питания. Так, предполагается увеличить количество мяса, полезных фруктов и продуктов.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

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Законопроект о пересчете потребительской корзины внесен в Госдуму

Отмечается, что в нынешней потребительской корзине, состав которой оставался неизменным с 2013 года, на трудоспособного человека отводится 58 кг мяса, 126 кг мучного и круп, 290 кг молочной продукции, почти 115 кг овощей и 60 кг фруктов. Для пенсионеров и детей эти нормы ниже на 20−30%.

Эксперты считают, что планируемые изменения в составе потребительской корзины — уменьшение количества мучного, но увеличения количества мяса, овощей и фруктов — скажутся на стоимости минимального продуктового набора. Специалисты предрекают подорожание до 30%. При этом, по мнению ведущего научного сотрудника лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александры Поляковой, слова которой цитируют «Известия», «оздоровление» минимального набора продуктов — хорошая инициатива, но она вряд ли повлияет на качество жизни».

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Как сообщало ИА REGNUM, объём потребительской корзины в России может пополниться 22 килограммами рыбы. Рекомендация добавить в корзину лосося, форель и сельдь поступила из Минздрава России.

Напомним, необходимость пересмотреть состав потребительской корзины депутаты Госдумы РФ отмечали в рамках обсуждения президентского законопроекта об уравнивании прожиточного минимума и МРОТ. Тогда было заявлено, что состав потребительской корзины уже давно устарел.