Пекин, 6 июля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Власти США, которые ввели 25-процентные пошлины на импорт из Китая, нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и инициировали торговую войну. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, обнародованном на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«6 июля США начали взимать 25-процентную ввозную пошлину на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд», — говорится в заявлении ведомства.

По мнению ведомства, своими действиями Вашингтон инициировал крупнейшую в «экономической истории торговую войну».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2018 г. власти США объявили о введении с 6 июля пошлины в размере 25% на ввоз товаров из Китая. Объем товаров, которые будут обложены пошлиной, составит $50 млрд за 12 месяцев.

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