Пхеньян, 6 июля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. После прошедшего 12 июня саммита лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына начались активные обсуждения того, каким образом эта встреча поспособствовала ядерному разоружению Корейского полуострова. Стали высказываться такие версии, согласно которым заморозка Пхеньяном своей ядерной программы и сокращение, но не ликвидация ее ядерных арсенала и производственной инфраструктуры может стать пусть и несовершенным, но все же рабочим вариантом выхода из сложившейся ситуации. Тем не менее реальность такова, что частичное разоружение едва ли сможет привести к значительному ослаблению напряженности в регионе, пишет Хенри Стори в статье для австралийского издания The Strategist.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Читайте также: National Interest: Наличие у КНДР ядерного оружия — в интересах США

Автор подчеркивает, что сделанные до саммита призывы о полном ядерном разоружении никогда не воплотятся на практике, поскольку ядерное оружие является для Пхеньяна не только источником международного престижа, в КНДР также понимают, что из-за отказа от этого потенциала руководство страны может ожидать та же судьба, что и лидеров Ирака и Ливии Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Не способствует доверию между двумя странами и назначение Трампом в качестве своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который на протяжении долгого времени выступал за смену режима в КНДР.

Тем не менее на возможность частичной ликвидации ядерного потенциала и заморозки его развития указывает то, что Пхеньян намерен добиваться улучшения северокорейской экономики и положить конец международной изоляции. При этом едва ли страна откажется от значительной части своего потенциала или своих межконтинентальных ракет «Хвасон-15», которые, вероятно, способны достигать территории США. Поэтому стоит ожидать, что ликвидации подвергнутся те ядерные боеголовки и производственные объекты, которые считаются излишними. Наиболее осязаемый результат, на который может надеяться Вашингтон в этой ситуации, — это заморозка ядерной программы Пхеньяна, а также совершенствования технологий, необходимых для успешного удара по США.

И хотя Трамп будет горячо приветствовать любые уступки со стороны Пхеньяна как доказательства того, что он гений переговоров, официальное признание КНДР как ядерной державы, которое потребует снятия санкций и нормализации отношений, нанесет удар по репутации США, а также может иметь катастрофические внутриполитические последствия, послав опасный сигнал другим странам, которые также думают о создании своего ядерного оружия. В случае же если Пхеньян не пойдет на ядерное разоружение, Вашингтон, скорее всего, вернется к чему-то, схожему с «максимальным давлением».

Повторное введение санкций или их ужесточение может привести к дальнейшей поляризации обстановки безопасности в Северо-Восточной Азии. В частности, Япония, которая и прежде выражала сомнения относительно выбранного Белым домом курса, не хочет иметь вооруженного ядерным оружием соседа и поэтому будет поддерживать Вашингтон.

Тем не менее Китай и Россия, которые в большей степени обеспокоены сохранением стабильности, нежели достижением разоружения КНДР, могут оказаться неготовыми к тому, чтобы вновь давить на северокорейский режим, особенно если Пхеньян начнет делать реальные шаги в сторону разоружения. Позиция же Южной Кореи будет носить двоякий характер и по большей части зависеть от степени, в которой КНДР пойдет на разоружение, и от того, останется ли у власти миролюбивый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Иными словами, заключает автор, любые шаги КНДР в сторону ядерного разоружения необходимо поддерживать. Тем не менее в нынешней политической обстановке все, что меньше полного ядерного разоружения, едва ли скажется положительно на мире в регионе.

Напомним, ранее, 5 июля, глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео вылетел в Пхеньян, где проведет два дня переговоров. Ожидается, что переговоры будут касаться «дорожной карты» ядерного разоружения КНДР. В государственном департаменте подчеркнули, что визит госсекретаря в Пхеньян не ознаменует «потепление» в отношении Северной Кореи. А официальный представитель ведомства Хизер Науэрт уточнила, что политика США в отношении Пхеньяна осталась прежней.