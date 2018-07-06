Киев, 6 июля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. НАТО не планирует приглашать Украину в «программу расширения возможностей» (Enhance Opportunity Program), заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщают 5 июля «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, Украина участвует в переговорах с альянсом, чтобы ее допустили к программе, однако пока в ней участвуют только пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Как отмечает издание, в сентябре 2017 года Пристайко заявлял, что Украина войдет в программу к началу саммита НАТО, который пройдет 11−12 июля 2018 года.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности, который определяет вступление Украины в ЕС и НАТО главными задачами страны.