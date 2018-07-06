Москва, 6 июля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года, что почти на семь лет больше, чем в текущем, заявила 6 июля главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

«Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах — 83,7 года», — цитирует РИА Новости собеседницу.

Для подтверждения своих слов Ткачева упомянула данные исследования, проведенного в разных регионах Европы, свидетельствующего о том, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции.

Добавим, что вопрос об увеличении продолжительности жизни граждан России обсуждается в связи с анонсированным пересмотром пенсионного возраста. Из ранних заявлений премьер-министра Дмитрия Медведева и главы отдела прогнозов Венского института демографии Сергея Щербова следует, что новый подход при расчете пенсионного возраста будет основан на основе ожидаемой продолжительности жизни.