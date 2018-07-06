Защитник сборной Бразилии не сыграет на ЧМ-2018
Казань, 6 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Защитник сборной Бразилии Данило больше не сможет помочь команде на чемпионате мира в России. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
Бразилец получил травму на тренировке, повредив левую лодыжку, и не сможет выйти на поле в составе команды в матче ¼ финала с Бельгией.
Отмечается, что футболист попросил у тренеров разрешить ему остаться с командой до конца чемпионата мира в России.
Напомним, Данило сыграл в одном матче на мундиале. Он провёл на поле все 90 минут в стартовом матче группового этапа со сборной Швейцарии (1:1).
В ближайшем матче бразильцам предстоит встретиться со сборной Бельгии в четвертьфинале турнира. Матч состоится 6 июля в Сочи.
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