Пекин, 6 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Власти Китая завили, что Соединенные Штаты вынуждают их принять ответные меры по защите своей экономики, сообщает 6 июля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Пекин

«Китайская сторона обещала не стрелять первой, но ее вынуждают принимать ответные меры для защиты страны и собственного народа», — говорится в заявлении министерства торговли страны.

Тем не менее Пекин не рассказал о конкретных шагах, которые могут быть приняты в ответ на действия американской стороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары поступающие на американский рынок из-за рубежа. Данный факт создает преимущество для продукции, производимой в стране, что вызывает недовольство торговых партнеров страны.