Москва, 6 июля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Москве во время чемпионата мира по футболу курсируют бесплатные автобусы-шаттлы, которые пользуются большой популярностью у болельщиков ЧМ-2018. Автобусы-шаттлы маршрута S с начала мирового турнира совершили уже более 22 тыс. рейсов и перевезли более 300 тыс. болельщиков, сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК «Лужники»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусы-шаттлы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус-шаттл

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус-шаттл

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус-шаттл

Бесплатные автобусы курсируют до аэропортов, станций метро, Большой спортивной арены «Лужников», стадиона «Спартак» и к фестивалю болельщиков на Воробьевых горах. Автобусы с литерой S доставляют зрителей на матчи и довозит до ближайшей станции метро после окончания игры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Информационная стойка в метро

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК «Лужники»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Лужники»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Указатель центра выдачи паспорта болельщика

Интервалы движения шаттлов составляют от двух до 10 минут. Для бесплатного проезда пассажиру необходимо представить контролеру или водителю паспорт болельщика ЧМ-2018.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта «Тройка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роман Латыпов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЦОДД правительства Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЦОДД правительства Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, кроме автобусов-шаттлов болельщики ЧМ-2018 могут бесплатно воспользоваться 45 общественными маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев, которые проходят вблизи стадионов и в центре Москвы, для этого нужно просто предъявить паспорт болельщика.

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