Автобусы-шаттлы пользуются популярностью у болельщиков ЧМ-2018
Москва, 6 июля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Москве во время чемпионата мира по футболу курсируют бесплатные автобусы-шаттлы, которые пользуются большой популярностью у болельщиков ЧМ-2018. Автобусы-шаттлы маршрута S с начала мирового турнира совершили уже более 22 тыс. рейсов и перевезли более 300 тыс. болельщиков, сообщается на портале мэра Москвы.
Бесплатные автобусы курсируют до аэропортов, станций метро, Большой спортивной арены «Лужников», стадиона «Спартак» и к фестивалю болельщиков на Воробьевых горах. Автобусы с литерой S доставляют зрителей на матчи и довозит до ближайшей станции метро после окончания игры.
Интервалы движения шаттлов составляют от двух до 10 минут. Для бесплатного проезда пассажиру необходимо представить контролеру или водителю паспорт болельщика ЧМ-2018.
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Как сообщало ИА REGNUM, кроме автобусов-шаттлов болельщики ЧМ-2018 могут бесплатно воспользоваться 45 общественными маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев, которые проходят вблизи стадионов и в центре Москвы, для этого нужно просто предъявить паспорт болельщика.
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