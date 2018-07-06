Киров, 6 июля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В поисках идентичности и создания уникального бренда город Киров, как и Кировская область, вполне могут сменить название. Такая мысль допускается во властных кругах. Наиболее благозвучным и узнаваемым было бы, по их мнению, название Вятка и Вятский край. Данное мнение поддерживается некоторыми кировчанами, но пока не большинством, и чаша весов пока перевешивает не в пользу десоветизаторов и сторонников ребрендинга территории.

Герб города Киров

«Вятка у нас звучит повсеместно и во многих названиях присутствует. Город стоит на реке Вятке. Но для многих уже устоялось название Киров, Кировская область. Если вспомнить древнее название Хлынов, то часто напоминается из словаря Даля значение слова «хлын» — так разбойников на Руси называли. Поэтому, если переименовывать, то в Вятку. Нам здесь это слово понятное и близкое. Что касается целесообразности переименования… Если оно и будет, то не в ближайшие год-два. Мы здесь живём небогато, чтобы кидать деньги на ветер. Мои знакомые именно так относятся к подобным инициативам. Это не металлургический Урал и не нефтяной регион, алмазы не добываем. Был у нас губернатор Никита Белых, который был сторонником переименования Кирова в Вятку. Вроде как для туристической привлекательности области. Но не успел — в местах не столь отдалённых сейчас», — рассуждает кировчанка в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Не против возвращения к вятским корням и глава города Кирова Елена Ковалёва. Ещё в ноябре 2017 года на «Неделе рекламы на Вятке» она высказалась за Вятский край, как возможное название области.

«Действительно, Вятка — это наше всё. Есть, что вспомнить. Многие наши производители используют в названиях «Вятка», «Вятушка». Но переименовывать город Киров в Вятку на сегодняшний день не стоит. Почему бы Кирову не стать столицей Вятского края? Упоминание Вятского края действительно характеризует регион. Многие наши производители используют производные слова «вятский» в своих названиях», — высказалась глава города.

Вернуть прежнее название Вятка Кирову местные общественники и политики пытаются с 1993 года. Но тогда на референдуме старое название поддержали около 30% населения. К вопросу переименования вновь вернулись в 1997 году. Но мнение кировчан осталось неизменным — они хотели жить в Кирове и Кировской области. Была попытка вернуться к Вятке в феврале 2008 года внесением проекта в городскую думу. Но идея была отклонена местными депутатами. Активно за переименование города и региона с 2009 года ратовал бывший губернатор Никита Белых. Но кировчане настойчиво упирались — общественное мнение ему переломить не удалось. Отметим, что в декабре 2015 года Никита Белых провёл в социальной сети в интернете опрос о переименовании Кирова в Вятку или Хлынов и 67% респондентов высказались против смены названия.

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Противники переименования Кирова в Вятку аргументируют свою позицию популизмом отдельных чиновников и политиков, которые отвлекают внимание людей от плачевного экономического и социального состояния области разговорами о возвращении к корням. Под статьёй о деятельности движения «Возрождение Вятки», которое ратует за возвращение городу дореволюционного названия, на портале «Свой Кировский.ру» жители города оставили массу гневных комментариев.

«Киров — это напоминание о некогда бурно развивающемся индустриальном и научном городе, высоком образовании, росте численности населения и росте благосостояния трудящихся граждан области и города. Так что нет, быть Кирову, пока люди этого сами хотят! Если жители Свердловска были согласны с переименованием, то жители Ульяновска и Кирова нет! А давайте по вашей логике обратно переименуем и Париж — в Лютецию, Стамбул — в Константинополь, Токио — в многостолетний Эдо, Пекин — в Пейпинг, Осло — в Кристианией. Нет уж, хватит, мы это всё прошли», — пишет один из противников идеи переименования.

Кировчане возмущаются разрушением исторического центра. Вернуться к истокам? Каким? «Бред — этот ваш «туристический бренд», — говорят кировчане в соцсетях.

«Конечно, можно вернуть имя, но, увы, уже не вернуть Вятку. Её просто нет. Она уничтожена. Нет ни исторического центра — кремль снесён. Нет Вятки купеческой — остались несколько особняков, да и те уже перестроены или на ладан дышат. Вернуть имя несуществующему городу разве не абсурд? Прежде, чем возвращать имя, нужно вернуть тот город, который грел душу Герцена, Салтыкова и Грина. Нужно восстановить храмы, разрушенные варварами, нужно сохранить то, что ещё осталось. Например, дом Чарушина. Вот чем надо заниматься. А не самопиаром на дореволюционном имени города», — считает другой житель города.

Местные политики продолжают осторожничать в вопросе переименований. На встрече с инициативной группой кировчан, желающих называться вятичами, председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков заявил 18 мая 2018 года, что нужно работать с общественным мнением, если они хотят добиться своей цели — переименования территории.

«Этот вопрос крайне важен и он не должен становиться предметом политического торга или выяснения отношений между различными инициативными группами. Вопрос о том, как будет называться город, должны решать исключительно его жители. Нужно слушать и слышать людей. Активистам следует не заручаться поддержкой различных административных органов, а активнее интересоваться мнением людей, доносить до них свои идеи», — заявил спикер регионального парламента.

Напомним, город Киров с 1457 года официально назывался Хлынов во имя протекающей неподалёку речки Хлыновицы. В 1780 году по указу императрицы Екатерины II город был назван Вяткой, вновь в честь реки. После убийства революционного деятеля Сергея Кострикова, носившего псевдоним Киров, город был переименован 5 декабря 1934 года в Киров.