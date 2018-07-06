Токио, 6 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Швейцарии могут пройти новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По данным источников, северокорейские дипломаты, которые планируют получить информацию о наличии подходящих конференц-залов и отелей, уже направились в Берн, Давос и Женеву.

Как сообщало ИА REGNUM, исторические переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли в Сингапуре 12 июня 2018 г.

По итогам саммита лидеры двух государств подписали ряд документов. Глава КНДР согласился на постепенную денуклеаризацию страны.

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