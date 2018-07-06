Киев, 6 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал решение Евросоюза об очередном продлении санкций в отношении России «за грубую агрессию против Украины». Глава государства высоко оценил «солидарную поддержку государств — членов ЕС украинской независимости и территориальной целостности». Об этом он написал на своей станице в в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

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Украинский лидер отметил, что на следующей неделе в Брюсселе он продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества «по выработке стратегии противодействия российской угрозе».

https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047.1073741831.474409562693441/1320682141399508/

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 июля, в очередной раз Европейский совет принял решение о продлении ограничительных мер, введённых в отношении России. Срок действия санкций истекал 31 июля 2018 года, теперь обозначен новый — до 31 января 2019 года. В пресс-службе ЕС отметили, что решение было принято всеми членами совета единогласно.

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Европейский союз продлил санкции против России

Напомним, санкции против Москвы Соединённые Штаты и Евросоюз ввели в 2014 году после конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к России. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались. В свою очередь Россия, которая заявляла и заявляет, что не является стороной конфликта на Украине, ввела ответные меры и запретила ввоз ряда товаров из Евросоюза.