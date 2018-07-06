Красноярск, 6 июля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае депутату Березовского районного совета депутатов, члену регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Марине Якубенко ночью 6 июля сожгли машину.

(сс)GDJ Огонь

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, Якубенко ведёт активную общественную деятельность, занимается проблемами в сфере незаконных вырубок древесины, а также проблемами экологии и незаконного складирования отходов. В том числе она обнародовала информацию о том, что в одном из сельсоветов происходит вырубка лесов.

«Связаны ли эти события между собой, пока неясно», — рассуждают красноярские народофронтовцы.

На месте происшествия нашли бутылку с остатками зажигательной смеси. Активисты ОНФ полагают, что помочь в расследовании могут камеры видеонаблюдения, которые расположены со стороны всех подходов к месту поджога. Также полицейским о случившемся рассказали очевидцы.

Добавим, судя по всему, поджоги — это один из преступных методов борьбы «чёрных лесорубов» с лесозащитниками.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что злоумышленники сожгли дом лесозащитнику из Республики Алтай.

Читайте также: Алтайскому лесозащитнику спалили дом

Неоднократно были под угрозой жизнь и имущество лесозащитника из Омской области Людмилы Жуковой. Пять лет назад ей сожгли дом, облив соляркой по периметру и забросав коктейлями Молотова.

Читайте также: Вырубки, угрозы и поджоги. Циничное уничтожение сибирского леса