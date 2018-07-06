Китайский пылесос: лекарственные травы Забайкалья идут в обход таможни?
Чита, 6 июля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Любопытная информация была озвучена накануне в министерстве природных ресурсов Забайкальского края, где проходило рабочее совещание по вопросу масштабной скупки гражданами Китая дикорастущих растений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Несмотря на размах, с которым жители региона делают заготовки для перепродажи, оказалось, что территориальное управление Россельхознадзора в 2018 году не выдало ни одного сертификата на вывоз в Китай лекарственного сырья, потому что никто из китайских (или российских) покупателей не обращался. О том же самом информируют и сотрудники таможни: вывоз подобного растительного сырья не регистрировался, сообщил кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун.
«Причём речь идёт не только о сапожниковии (которую китайцы для удобства общения с российскими копателями называют просто солодкой), но и о краснокнижных лилиях и красодневах. Сегодня мне рассказали ещё и о заготовках чабреца (тимьяна даурского).
В общем великий китайский пылесос исправно выкачивает ресурсы от соседей. Нет никакого сомнения, что с истощением запасов одних видов растений перекупщики будут плавно переключаться на другие. Не зря же, как справедливо заметил министр природных ресурсов, Забайкалье презентует себя в Китае как экологически чистая территория. Только российский бюджет от такого «сотрудничества» не получит ни копейки», — отмечает учёный.
Что касается сапожниковии, которую забайкальцы выкапывают тоннами, то, по словам Олега Корсуна, это растение относится к невозобновляемым ресурсам, таким же как полезные ископаемые.
«Заметное издалека одиночное растение с исключительно семенным размножением уничтожить очень легко. Не останется маточных растений — возобновляться будет нечем. И, судя по тому, что заготовители, обработав Агинский округ, уже пошли в соседние районы, кажется, стремительно приближается время, когда придётся заносить сапожниковию в Красную книгу. Только при всём старании регион эту проблему своими силами никак не решит. Нужна помощь федералов», — считает к. б. н., доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун.
По его словам, получается, что тонны дикоросов свободно перемещаются через российско-китайскую или российско-монгольскую границу, и каналы этого перемещения неизвестны.
«Здесь впору уже Федеральной службе безопасности заинтересоваться наличием таких чудесных каналов. А то мало ли, что завтра поедет через границу», — резюмирует учёный.
Как уже сообщало ИА REGNUM, граждан Китая интересует не только российский лес и полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье с неменьшей охотой скупают лекарственные растения. Настоящая война за корни солодки и клубни саранок наблюдается сейчас в Оловяннинском районе: китайцы принимают по 300 рублей, килограмм луковиц саранки — по 500 рублей. Чтобы их выкопать, охотники за луковицами (в основном это приезжие из соседних Могойтуйского и Агинского районов) разрывают поля так, что на них потом невозможно пасти скот или косить траву.