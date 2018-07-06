Чита, 6 июля, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Любопытная информация была озвучена накануне в министерстве природных ресурсов Забайкальского края, где проходило рабочее совещание по вопросу масштабной скупки гражданами Китая дикорастущих растений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Корсун ИА REGNUM Китайские рабочие сушат цветки красоднева малого (жёлтая лилия) (Hemerocallis minor), внесённого Красную книгу Забайкальского края

Несмотря на размах, с которым жители региона делают заготовки для перепродажи, оказалось, что территориальное управление Россельхознадзора в 2018 году не выдало ни одного сертификата на вывоз в Китай лекарственного сырья, потому что никто из китайских (или российских) покупателей не обращался. О том же самом информируют и сотрудники таможни: вывоз подобного растительного сырья не регистрировался, сообщил кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун.

«Причём речь идёт не только о сапожниковии (которую китайцы для удобства общения с российскими копателями называют просто солодкой), но и о краснокнижных лилиях и красодневах. Сегодня мне рассказали ещё и о заготовках чабреца (тимьяна даурского).

В общем великий китайский пылесос исправно выкачивает ресурсы от соседей. Нет никакого сомнения, что с истощением запасов одних видов растений перекупщики будут плавно переключаться на другие. Не зря же, как справедливо заметил министр природных ресурсов, Забайкалье презентует себя в Китае как экологически чистая территория. Только российский бюджет от такого «сотрудничества» не получит ни копейки», — отмечает учёный.

Олег Корсун ИА REGNUM Китайские рабочие сушат цветки красоднева малого (жёлтая лилия) (Hemerocallis minor), внесённого Красную книгу Забайкальского края

Что касается сапожниковии, которую забайкальцы выкапывают тоннами, то, по словам Олега Корсуна, это растение относится к невозобновляемым ресурсам, таким же как полезные ископаемые.

«Заметное издалека одиночное растение с исключительно семенным размножением уничтожить очень легко. Не останется маточных растений — возобновляться будет нечем. И, судя по тому, что заготовители, обработав Агинский округ, уже пошли в соседние районы, кажется, стремительно приближается время, когда придётся заносить сапожниковию в Красную книгу. Только при всём старании регион эту проблему своими силами никак не решит. Нужна помощь федералов», — считает к. б. н., доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун.

По его словам, получается, что тонны дикоросов свободно перемещаются через российско-китайскую или российско-монгольскую границу, и каналы этого перемещения неизвестны.

«Здесь впору уже Федеральной службе безопасности заинтересоваться наличием таких чудесных каналов. А то мало ли, что завтра поедет через границу», — резюмирует учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждан Китая интересует не только российский лес и полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье с неменьшей охотой скупают лекарственные растения. Настоящая война за корни солодки и клубни саранок наблюдается сейчас в Оловяннинском районе: китайцы принимают по 300 рублей, килограмм луковиц саранки — по 500 рублей. Чтобы их выкопать, охотники за луковицами (в основном это приезжие из соседних Могойтуйского и Агинского районов) разрывают поля так, что на них потом невозможно пасти скот или косить траву.