Москва, 6 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов находятся на данный момент на вооружении армии Российской Федерации. Об этом заявил начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба Вооружённых силах (ВС) генерал-майор Александр Новиков газете «Красная звезда».

U.S. Air Force Дрон

По его словам, воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск, сформированы в Вооружённых силах России.

Новиков добавил, что службы беспилотной авиации также созданы в штабах военных округов, объединений и соединений.

«На их (воинских частей и подразделений) оснащении находятся более 1900 беспилотников», — сказал генерал-майор.

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