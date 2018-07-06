Калининград, 6 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Имена Калининград и Калининградская область не нуждаются в корректировке. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала начальник отдела международных связей мэрии Калининграда Дина Шеляг, участвуя в экспресс-опросе нашего агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Напомним, в годовщину переименования Кёнигсберга в Калининград ИА REGNUM обратилось к калининградским экспертам с просьбой ответить на два вопроса:

1. Если в будущем в Российском государстве станет вопрос о том, чтобы дать Калининграду новое РУССКОЕ имя, какое имя вы можете предложить?

2. Если усиливать русское значение Калининградской области, то — при сохранении имени Калининград — какое русское название региону вы можете предложить?

«Думаю, что существующие названия — Калининград и Калининградская область — не нуждаются в корректировке, — сказала Шеляг. — Это есть и будет русский край, пока русские остаются русскими, а россияне — россиянами».

Стоит отметить, что против топонимических инициатив в российском эксклаве выступили другие эксперты. В частности, учёный секретарь БФУ им. Канта Юрий Зверев сказал:

«Считаю, что Калининград и область переименовывать не надо. Именно под этими названиями они стали наследием нашей Великой Победы. И так тому и быть».

По мнению председателя регионального общественного «Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ» Владимира Нижегородцева, «любое переименование вызовет цепную реакцию».

«Начнётся топонимическая вакханалия с требованием переименовать еще что-то. У нас таких людей хватает», — сказал общественник.