Киев, 6 июля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Два способа возвращения в состав украинского государства Донбасса предложил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Об этом сообщает сайт Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

По его словам, первый сценарий возвращения Донбасса предполагает добровольное возвращение Россией Крыма и Донбасса, а также «компенсирует все материальные убытки». Вторым сценарием, по мнению Варченко, является «вход мощного украинского солдата в Москву».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в том случае, если российские военные попытаются вторгнуться на украинскую территорию, это может закончиться созданием в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) таких подразделений, как «Барнаульский», «Мурманский» и «Бахчисарайский» полки.

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