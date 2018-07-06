Москва, 6 июля, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Число побегов из-под охраны в российских колониях и следственных изоляторах сократилось в шесть раз, сообщили 6 июля журналистам в федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

Колония

Из комментария следует, что в 2017 году было зафиксировано только два побега, в то время как пятью годами ранее из-под охраны сбежали 12 человек. В ведомстве отметили, что из колоний для несовершеннолетних за два с лишним десятилетия не сбежал ни один осужденный.

Отмечается снижение числа лиц, содержащихся в колониях для взрослых: если в 2012 году таковых насчитывалось 585 020, то в 2017 их стало 495 139 человек. Аналогичное снижение, с 2354 до 1443 человек, произошло в колониях для несовершеннолетних.

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