Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки 6 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на сейсмостанцию «Петропавловск».

Камчатка

"Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 км юго-восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подземный толчок произошел на глубине 70 км, угрозы возникновения цунами нет.

Отметим, что жители некоторых населенных пунктов толчок ощутили. По предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники специальных служб обследуют здания в Петропавловске-Камчатском.

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