Москва, 6 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, президент России Владимир Путин выступит на Международном конгрессе по кибербезопасности. Организатором конгресса является Сбербанк РФ при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России, сообщается на сайте Кремля.

Кибербезопасность

На форум съехались представители федеральных органов власти РФ, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, а также известные эксперты в области кибербезопасности. Участники форума обсудят вопросы обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и цифровизации.

Как сообщает ИА REGNUM, Международный конгресс по кибербезопасности проходит 5—6 июля в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли. В деловую программу конгресса включены панельные дискуссии и сессии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года Банк России распорядился, что российские банки отныне обязаны информировать его о хакерских атаках, которым они подверглись.

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