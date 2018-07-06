Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В столице Камчатки и нескольких районах полуострова в четверг, 6 июля, около 14 часов жители ощутили подземные толчки, которые сопровождались звуком, падением предметов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали очевидцы. В МЧС информация о 4-х балльном землетрясении подтвердилась. Землетрясение произошло в 13 часов 40 минут по местному времени.

Соцсети Землетрясение на Камчатке

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«В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском и Усть-Большерецкого районах землетрясение ощущалось до 4-х баллов. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане в 123-х километрах юго-восточнее посёлка Озерновский. Расстояние до береговой линии — 50 км. Глубина, где произошли подземные толчки — 70 км, магнитуда — 5,7. По данным сейсмостанции «Петропавловск», угрозы возникновения цунами нет. Оперативные службы осматривают социально-значимые объекты и здания на предмет повреждений. По предварительной информации, разрушений нет», — рассказали в МЧС России по Камчатскому краю.

Жительница Петропавловска-Камчатского Яна Лоскутова рассказала о своих ощущениях:

«Мы с ребёнком были дома, около двух часов дня услышали гул и глухой удар что ли. За 5 лет, что я здесь живу, это не первый раз так сильно, но из последних — самый сильный, трясёт несколько раз в год же. В первые минуты качать начало, как по волнам, а потом толчёк, потом опять волны и самый сильный толчёк. У нас ничего не падало, но, как говорят мои друзья, у кого-то билась посуда, качалась люстра, что-то с полок падало. В сети уже много фотографий с последствиями землетрясения».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Сахалина. Подземный толчок зафиксирован в Охотском море, на расстоянии 160 км от села Пихтового. Эпицентр находился на глубине 360 км. Жители населенных пунктов острова толчок не ощутили.