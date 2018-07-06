* запрещённая в России организация

Токио, 6 июля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении семи руководителей секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 6 июля «Киодо».

Gulf365.co Секе Асахара

Так, через повешение были казнены в том числе глава секты Секе Асахара, «военный министр» Киехидэ Хаякава и Томомас Накагава, отвечавший за разработку газов.

Напомним, «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вовлекала в свои ряды жителей Японии и направляла их на совершение экстремистских преступлений. При этом действия объяснялись скорым концом света и предстоящей войной Добра и Зла.

В марте 1995 года активисты распылили смертоносный газ зарин в подземке Токио, в результате атаки погибли 13 человек, еще около 6,3 тыс. получили отравления. В настоящее время в японских тюрьмах казни ожидают около 120 осужденных.

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