Бангкок, 6 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Губернатор тайской провинции Пхукет Норрафат Плодтонг заявил, что к поискам пропавших без вести во время шторма пассажиров лодки Phoenix подключится группа водолазов. Об этом пишет 6 июля газета The Nation.

Mil.ru Водолаз

«Мы осуществим осмотр территории с воздуха и направим водолазов, чтобы проверить наличие людей в затонувшей лодке», — сказал губернатор.

Отмечается, что часть туристов, возвращавшихся на лодке на остров Пхукет, могла остаться в корпусе маломерного судна. Более 50 человек на настоящее время удалось спасти. Тело одного из туристов, предположительно китайского происхождения, было обнаружено и доставлено на берег. Поиски остальных продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля во время шторма вблизи тайского курортного острова Пхукет перевернулись две лодки с туристами. По предварительной информации, на лодках находились 130 человек, большинство из которых — граждане Китая и России.

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