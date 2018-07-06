Эрбиль, Ирак, 6 июля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послом Японии в Ираке Фумио Иваи, сообщает 6 июля Kurdistan.ru.

Foreign and Commonwealth Office Нечирван Барзани (слева)

Срок службы японского дипломата подходит к концу, поэтому он приехал в Эрбиль для прощальной встречи. Иваи высоко оценил взаимоотношения между курдской автономией и Японией, пожелав дальнейшего усиления сотрудничества.

Напомним, Иракский Курдистан имеет широкую автономию в рамках государства и старается вести независимую политику, насколько это возможно. Эрбиль регулярно принимает у себя зарубежных политиков и дипломатов.