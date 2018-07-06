Самара, 6 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В июне 2018 года «АвтоВАЗ» реализовал в России 9843 экземпляров LADA Vesta, что на 49% больше, чем в июне 2017-го, автомобиль занял первое место в модельном рейтинге российского авторынка. Об этом 5 июля сообщило агентство «Автостат».

Sergey Rodovnichenko Автомобиль LADA Vesta

Аналитики отмечают, что данный результат продаж является лучшим с момента выхода модели на рынок. На втором месте оказалась другая модель «АвтоВАЗа» — LADA Granta с показателем 9182 ед (рост продаж 7%). А вот Kia Rio спустился на третью строчку (8808 ед., 10%).

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Напомним, ранее эксперты сообщили о том, что в июне 2018 года «АвтоВАЗ» продал в России 31 404 автомобиля, что на 14,6% больше, чем в июне 2017 года. Они также отметили, что это лучший показатель компании за последние семь лет.