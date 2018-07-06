Вашингтон, 6 июля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который 16 июля планирует провести переговоры в Хельсинки с главой России Владимиром Путиным, был готов к этой встрече «всю свою жизнь». Об этом сам глава Белого дома США рассказал во время выступления на митинге в Монтане. Трансляцию вели телекомпании США.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я был готов к этому (к встрече с Путиным) всю свою жизнь», — подчеркнул глава государства.

Трамп также выразил мнение, что у лидеров двух государств «всё будет хорошо», и им удастся обсудить ряд вопросов.

По его словам, налаживание властями США нормальных отношений с Россией и Китаем — это «хорошо, а не плохо».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки должна состояться встреча президентов России и США. Ожидается, что Путин и Трамп обсудят как двусторонние отношения, так и международные вопросы.

Читайте также: Посол США рассказал о формате предстоящих переговоров Путина и Трампа