Москва, 6 июля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. В ходе торгов 5 июля рубль незначительно укрепился по отношению к доллару США и снизился к евро. Он подорожал к доллару благодаря его общему ослаблению на рынке Форекс и росту нефтяных котировок. Поддержку единой валюте оказали высокое значение индекса промышленных заказов в Германии, а также новость от Bloomberg, которая была опубликована в среду, 4 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В ней сообщалось, что в ЕЦБ некоторые члены Управляющего совета Банка считают повышение ставок в конце 2019 года слишком запоздалым.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Высокие цены на нефть будут и дальше поддерживать российскую валюту, но при её снижении влияние этого фактора ослабнет. Сегодня, 6 июля, нефть марки Brent подешевела на 0,51%, до $77,13. Рубль проигнорировал снижение цен перед вчерашним закрытием торгов в Штатах, поэтому сегодня, перед выходными может оказаться под давлением.

В центре внимания участников рынка остается тема торговых отношений США с другими странами, а также публикация отчета по рынку труда в США. 6 июля Штаты введут тарифы на ввоз товаров из Китая. Китайская таможня предупредила об ответных мерах. Новые китайские пошлины в отношении американской продукции начнут действовать сразу же после вступления в силу тарифов Вашингтона. Торговая война негативно отразится на рисковых активах и рубле.

Отчет по рынку труда оказывает сильное влияние на доллар США. Эффект от него длится около одного часа. Так что для внутреннего валютного рынка отчет некритичен и оказывает слабое влияние на рублёвые пары. Для пары доллар/рубль сохраняется торговый диапазон 62,95—63,60 руб. Колебания пары евро/рубль стоит ожидать между уровнями 73,40 и 74,30 руб.

Напомним, 5 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 12 коп. (-0,20%), до 63,11 руб., курс евро повысился на 18 коп. (+0,25%), до 73,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (+12%), евро/рубль — 408,9 млн евро (+18,9%).

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