Ульяновск, 6 июля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту получения 11-летним ребёнком травмы при катании на водном аттракционе. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Водный аттракцион

Инцидент произошёл 1 июля 2018 года на территории центрального пляжа Железнодорожного района Ульяновска.

«Ребёнок получил травмы при использовании надувного детского аттракциона, размещенного в бассейне», — поясняют в следственном управлении.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Обстоятельства происшествия выясняются, изъята техническая документация, назначены экспертные исследования.

Ранее в Ульяновске после купания погиб 15-летний подросток. 30 июня школьник при выходе из воды упал с дамбы в водоприемную камеру и скончался на месте происшествия от полученных травм. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, что в 2014 году в Ульяновске при купании в искусственном водоеме утонул 12-летний ребенок, находившийся там с родителями. Трагедия произошла на водных аттракционах в парковой зоне «Александровский парк». Причиной стало несоблюдение мер безопасности со стороны директора частной компании, организовавшей развлекательные услуги.

Отметим, что разбирательство по факту происшествия на водном аттракционе продолжается в Чувашии. ЧП произошло 17 июля 2017 года на левобережном пляже Чебоксар. Один из отдыхающих решил покататься на аттракционе «Банан»: во время катания он вылетел в воду и получил перелом ключицы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года следствие по делу было завершено, обвинение предъявлено заместителю директора одного из физкультурно-спортивных комплексов, который «был ответственным за функционирование левобережного пляжа Чебоксар».