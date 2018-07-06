Улан-Удэ, 6 июля, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Мониторинг качества топлива на автозаправочных станциях города Улан-Удэ, проведённый активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), показал, что далеко не на всех АЗС в столице Бурятии продают качественный бензин.

Onf.ru В Бурятии проверили топливо. Результаты оказались неутешительными

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, проверкой были охвачены пять автозаправочных станций — региональные, частные, а также крупные федеральные сети. Специалисты отбирали пробы дизельного топлива и бензина АИ-92. Нарушения были зафиксированы уже в день рейда. Речь идёт об отсутствии паспорта и декларации соответствия.

Топливо проверялось в аккредитованной лаборатории. Результаты были озвучены 5 июля. Проверка показала, что на трёх АЗС массовая доля серы в дизтопливе превышала предельно допустимое значение в десятки и сотни раз. На двух АЗС октановое число бензина АИ-92 было значительно ниже нормы. Отклонений от нормативных требований не выявили на двух АЗС, однако и здесь не обошлось без нарушений: на одной из автозаправочных станций не было стенда для покупателей, что является нарушением прав потребителей.

«В ходе мониторинга были выявлены случаи продажи топлива ненадлежащего качества, которое не соответствует ГОСТам, техническому регламенту, паспортам качества и запрещено к реализации на территории Российской Федерации. Результаты проведенного исследования будут направлены нами в контрольно-надзорные органы», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, по состоянию на 2 июля в Бурятии литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 40,14 руб.; литр дизтоплива — 44,35 руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Федерация автовладельцев России (ФАР) обнародовала итоги мониторинга более чем 30 АЗС в 13 регионах России. Согласно этим данным, в 76% случаев был выявлен недолив топлива. После появления сообщений о недоливе Роскачество совместно с Росстандартом и Росаккредитацией изучит качество автомобильного топлива.

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