Владивосток, 6 июля, 2018, 06:28 — ИА Регнум. Андрей Андрейченко — первый из четырёх потенциальных кандидатов, кто уже подал в крайизбирком документы на участие в выборах губернатора Приморского края. По мнению экспертов, предвыборная кампания пока проходит тихо. У оппозиции есть шансы — действующего врио главы региона Андрея Тарасенко в крае знают плохо. Об этом на основании исследований корреспонденту ИА REGNUM сообщила Наталья Коломейцева, ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб».

Primorsky.ru Андрей Тарасенко

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Первым официально подал документы в краевой избирком Андрей Андрейченко, который с 2016 года являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края по единому избирательному округу от Приморского регионального отделения ЛДПР. В мае 2017 года он избрался депутатом Госдумы от Приморского края.

После Андрейченко в крайизбирком для подачи документов лично пришёл и Андрей Тарасенко.

Наталья Коломейцева, ведущий политолог Дальнего Востока, эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб», кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ считает, что Андрею Тарасенко стоит активнее и эффективнее знакомить электорат со своей персоной:

«Необходимо начать с того, что ни один из четырех потенциальных кандидатов, во всяком случае о которых уже публично заявлено, пока активно не включился в избирательную гонку. Несомненно, подготовительные мероприятия и ЕР, и КПРФ, и ЛДПР уже проводят по краю, тем не менее пока о явных промахах и ошибках говорить не стоит. Возможно, на фоне некоторого личного нежелания Тарасенко эффективно формировать и «раскручивать» политический бренд своей персоны оппоненты и могли бы «захватить» первые строчки информационного пространства. Однако, мы понимаем, что у оппозиции ограничены ресурсы, поэтому основной период «полевой» работы у них выпадет на август и начало сентября. Вместе с тем отмечу, что шансы у оппозиции заметно выше, чем в 2014 году. Тогда еще у населения сохранялись достаточно высокие надежды на нового губернатора Миклушевского, имевшего имидж «эффективного столичного управленца», впоследствии его не оправдавшего. Стартовые позиции нынешнего врио сейчас совершенно иные, что подтверждают наши социологические исследования среди избирателей Приморья. Кроме того, в 2014 г. количество претендентов на должность главы региона было меньшим — всего 4 кандидата. В этом году будут кандидаты, как от «Справедливой России» (вероятнее всего, Козицкий), так и от Партии пенсионеров, которая за прошедшие два года преодолела избирательный барьер на выборах в ЗС ПК и думу города Владивостока, т. е. имеет своего, пусть и ситуативного, избирателя. Что касается Тарасенко, то, согласно последним опросам Центра социальных инноваций «Чёрный куб», 53% приморцев все еще не знают действующего врио, поэтому предстоящая предвыборная кампания — отличный шанс для него улучшить свои рейтинги в регионе».

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Согласно исследованию, врио губернатора Андрея Тарасенко знают 47% опрошенных. 52% приморцев затруднились ответить на вопрос, кто является главой региона. Еще 1% — дали неверный ответ (в основном это жители отдаленных районов края). Среди тех, кто знает Андрея Тарасенко, почти половина опрошенных (48,8%) относятся к нему нейтрально, 14,5% — скорее положительно, 12,9% — скорее отрицательно, 9,35% — отрицательно и 7,25% — положительно. 7,2% респондентов затруднились ответить на вопрос «Как Вы оцениваете деятельность врио губернатора Приморья?».

В опросе участвовало 2420 человек. Наиболее часто упоминаемые причины (более 100 случаев) положительного отношения к врио губернатора — простота в общении и поведении, реальные изменения в жизни региона и личное стремление главы края что-либо изменить. Наиболее часто упоминаемые причины (более 100 случаев) отрицательного отношения к главе региона — отсутствие изменений в политике на региональном уровне и, наоборот, «закрытость» (необщительность, несговорчивость и т.п.) Андрея Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Приморья пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности главы региона — бывший глава «Росморпорта» Андрей Тарасенко. Ему достался регион после Владимира Миклушевского с тяжелым наследством.

На сегодняшний день на пост главы Приморья выдвигаются врио губернатора Андрей Тарасенко, депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, депутат Заксобрания и гендиректор ООО «СК Аврора-строй» Андрей Ищенко (КПРФ) и юрист Юлия Толмачёва (Партия пенсионеров). Пока своего кандидата не выдвинула «Справедливая Россия», вероятно, им будет Алексей Козицкий.