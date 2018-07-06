Улан-Удэ, 6 июля, 2018, 06:07 — ИА Регнум. В Бурятии ликвидировали три лесных пожара на площади порядка 37 га — в Тарбагатайском и Северо-Байкальском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Лесной пожар в Забайкальском национальном парке (Баргузинский район) локализован на площади около 18 га.

В течение суток с лесными пожарами в Бурятии боролись более 120 человек с использованием 11 единиц техники.

Напомним, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2018 года в республике возбуждено 15 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.

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