Южно-Сахалинск, 6 июля, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Сахалинский павильон, созданный к Восточному экономическому форму (ВЭФ) в 2017 году — «Остров-рыба» — так и не стал украшением городского парка им. Гагарина в Южно-Сахалинске. Сооружение стоимостью 20 млн рублей целый год пролежало в сарае парка, не принося никакой пользы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Павильон Сахалина «Остров-рыба» на ВЭФ-2017

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Внушительных размеров сооружение, имеющее 20 метров в длину, 8 в высоту и 10 — в ширину, обошлось областному бюджету в 20 млн рублей. Для павильона была создана эффектная подсветка, в темное время суток «Остров-рыба» переливался разноцветными огнями. Сахалинский павильон привлёк наибольшее количество гостей форума, включая глав иностранных государств.

В условиях тендера было оговорено, что победитель принимает на себя обязательство после окончания работы ВЭФ вернуть «Остров-рыбу» на родину — в Южно-Сахалинск. Адрес обратной доставки также был указан: городской парк им. Гагарина.

В островных СМИ тогда обсуждали предстоящее новое украшение парка, полагая, что «Остров-рыба» станет отличным дополнением для парковой инфраструктуры.

СМИ, и ИА REGNUM не исключение, похвалили островные власти за рачительное отношение к областному имуществу, поскольку судьба дорогостоящих ВЭФ-павильонов других регионов ДФО незавидна: например, хабаровский павильон стоимостью 8,5 млн рублей был просто брошен в Приморье, на острове Русский. В ноябре корреспонденты агентства обнаружили его в весьма плачевном состоянии, занесенным снегом.

Однако, как сообщает корреспонденты ИА REGNUM, сахалинский «Остров-рыба» почти разделил судьбу своих собратьев, с той лишь разницей, что его не бросили в Приморском крае, а аккуратно упаковали и привезли на Сахалин.

Алексей Лукашевич Парк им. Гагарина в Южно-Сахалинске так и не стал домом для «Острова — рыбы»

«Я сегодня проехал весь парк Гагарина вдоль и поперек. Никакого «чудо-павильона» там нет и в помине. Я поговорил с сотрудниками, они сказали, что павильон действительно был доставлен в парк после ВЭФ-2017, но так и не был установлен. Он весь год пролежал в парковом сарае, демонтированный. Люди полагают, что этот павильон «одноразовый», что его нельзя установить снова. Но тут уж судить не берусь, я не специалист. Однако выглядит довольно странной ситуация, когда павильон стоимостью 20 млн бюджетных рублей просто валяется в сарае, пусть и охраняемый и сохраняемый, не брошенный, но он совершенно бесполезен. А сейчас, к новому ВЭФ, который пройдёт во Владивостоке в сентябре, построят новый павильон? Сколько потратят на этот раз? 20 млн, 30, 40? На эти деньги в том же парке им. Гагарина можно сделать настоящий рай для детей и взрослых! Это не рачительное, неправильное расходование бюджетных средств, я в этом абсолютно убеждён!» — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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Остряки в социальных сетях Сахалина дали павильону «Остров-рыба» своё название: «Рыбожабль — деньгожрабль». Люди выражают возмущение по поводу колоссальных трат бюджетных денег на несколько дней «показухи»:

"Кому это показывают? Медведеву, другим чиновникам? Три дня показухи — 20 млн на ветер! Лучше бы на Сахалине для людей что-то сделали! Детям помогли, старикам. Толку от этого ВЭФ? Что он даёт? Ничего!» — написали сахалинцы в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО готовятся к очередному Восточному экономическому форуму, который стартует 11 сентября во Владивостоке. В этот раз Хабаровский край потратит на свой павильон 31,4 млн рублей. При этом павильон к ВЭФ-2017 за 8,5 млн рублей был оставлен в Приморье и пришёл в негодность уже в ноябре 2017 года. Якутия к ВЭФ-2018 обходится куда более скромными тратами, нежели Хабаровский край. Павильон республики в виде льдины с гранями, как у алмаза, обойдётся всего в 4,5 млн рублей.

Жители Дальневосточных регионов высказывают недовольство по поводу безмерных трат на региональные экспозиции — десятки миллионов тратятся на трехдневную работу форума, а после оказываются никому не нужны. Вызывает вопросы, причем всё чаще, и целесообразность самого ВЭФ:

«Денег тратится много, соглашений подписывается много, но что-то не видно, чтобы Дальний Восток стал жить не то чтобы лучше, а хотя бы не хуже. Жизнь только ухудшается, народ бежит, а чиновники знай деньги тратят», — пишут дальневосточники в социальных сетях.