Париж, 6 июля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Учёные установили связь междууровнем тестостерона у мужчины и их готовностью тратить средства, пишет журнал Nature Communications.

В магазине

Как сказал Хилке Плассманн, маркетолог из Сорбонны, на поведение мужчин влияют инъекции тестостерона, но кроме того, что мужчина жаждет власти, он начинает зависеть от дорогих и статусных покупок.

Такой эффект объясняется просто: поскольку мужчина с высоким уровнем тестостерона — это доминантный самец, то для психологии человека показателем статуса являются дорогие качественные товары, на которые и становится «падким» мужчина с высоким уровнем полового гормона.

Учёных давно интересует, как работа разных систем организма влияет на психологию человека. Например, биологи выяснили пару лет назад, что клетки мозга мужчин вырабатывают специальный фермент, который помогает справиться со стрессом.

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