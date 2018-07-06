Грейт-Фолс, США, 6 июля, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Волноваться по поводу предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным не стоит, все будет в порядке, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в штате Монтана (США).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Комментируя грядущие переговоры, американский лидер успокоил аудиторию:

«Поверьте мне, всё будет хорошо».

Напомним, американская администрация готовится к личной встрече Трампа с Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. По поводу этого события уже высказано многое. В частности, широко обсуждалась предполагаемая повестка переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что перед началом официальных переговоров хотел бы поговорить со своим российским коллегой с глазу на глаз.

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